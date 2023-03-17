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«Манчестер Сити» возобновил переговоры с Гюндоганом по новому контракту

17 Марта 2023 • 01:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продлить контракт со своим клубом.

Будущее 32-летнего хавбека остаётся неопределённым из-за истекающего в июне соглашения. Интерес к немецкому футболисту давно проявляет «Барселона», планирующая пригласить его в качестве свободного агента грядущим летом. Как сообщает издание TMW, недавно руководство «горожан» возобновило переговоры с Гюндоганом по продлению контракта. Стороны обсуждают соглашение, рассчитанное на два года.

Илкай Гюндоган провёл 37 матчей за команду Хосепа Гвардиолы в текущей кампании, по четыре раза отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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