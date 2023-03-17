«Манчестер Сити» возобновил переговоры с Гюндоганом по новому контракту

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продлить контракт со своим клубом.

Будущее 32-летнего хавбека остаётся неопределённым из-за истекающего в июне соглашения. Интерес к немецкому футболисту давно проявляет «Барселона», планирующая пригласить его в качестве свободного агента грядущим летом. Как сообщает издание TMW, недавно руководство «горожан» возобновило переговоры с Гюндоганом по продлению контракта. Стороны обсуждают соглашение, рассчитанное на два года.

Илкай Гюндоган провёл 37 матчей за команду Хосепа Гвардиолы в текущей кампании, по четыре раза отметившись голом и результативной передачей.