Агент Артура высказался о будущем игрока в «Ливерпуле»

Полузащитник Артур Мело вернётся в «Ювентус» после завершения сезона.

Бразилец арендован «Ливерпулем» до конца кампании с возможностью выкупа. 26-летний хавбек так и не зарекомендовал себя в Англии из-за травм, и уже сейчас, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, известно о решении руководства «красных» не выкупать игрока. Сведения подтвердил агент Артура: «Ему не повезло с травмами. Он вернулся в строй, но, думаю, в июле он вновь будет игроком «Ювентуса».

Артур Мело провёл всего один матч за первую команду «Ливерпуля». Его трудовой договор с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны бразильского «Гремио».