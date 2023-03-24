Гюндоган всё больше склоняется к переходу в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган всё больше склоняется к летнему переходу в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Пола Баллуса, переезд на «Камп Ноу» стал для игрока более приоритетным вариантом, чем продление контракта с «Манчестер Сити».

В конце сезона Гюндоган может стать свободным агентом, что поможет «Барселоне» заключить сделку на бесплатной основе. Проблема состоит в том, что Илкаю придётся пойти на заметное сокращение зарплаты, чтобы вписаться в ведомость «сине-гранатовых».

«Манчестер Сити», в свою очередь, хотел бы сохранить Гюндогана на более длительный срок.