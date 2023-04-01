Холанн пропустит матч с «Ливерпулем», нападающего не будет даже на скамейке

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не поможет своей команде в сегодняшнем матче Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», который состоится в 14:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что норвежец может начать поединок со скамейки запасных, но инсайдер Джо Брей утверждает, что форварда не будет даже в расширенной заявке.

Холанн пропускает матч из-за травмы, которую получил в расположении сборной Норвегии. Отметим, что до повреждения футболист забил восемь голов в последних двух матчах за «Манчестер Сити».

На счету Холанна в общем и целом 42 гола во всех турнирах в нынешнем сезоне.