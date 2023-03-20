«Ливерпуль» может отправить Карвалью в аренду на следующий сезон

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью может покинуть команду в следующем сезоне и уйти в аренду. В руководстве ещё не определились, что делать с футболистом в будущем. Аренда рассматривается как один из вариантов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

20-летний Фабиу перешёл в «Ливерпуль» прошлым летом из «Фулхэма». По началу португалец часто попадал в состав и даже успел отметиться двумя забитыми голами в Английской премьер-лиге. Тем не менее, во второй половине сезона молодой Фабиу очень редко выходит на поле, а иногда и вовсе не попадает в заявку на матч.