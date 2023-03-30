Агент Гюндогана: «Пока нет договорённости ни с одним клубом»

Ильхан Гюндоган, дядя и агент полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, прокомментировал слухи о будущем игрока. Напомним, у хавбека в конце сезона истекает контракт с «горожанами», а в его трансфере на правах свободного агента заинтересована каталонская «Барселона».

«В данный момент пока нет договорённости ни с одним клубом. В последние недели Илкай был сфокусирован на «Манчестер Сити» и рождении сына. Сейчас наступила решающая фаза сезона. Где он будет играть в следующей кампании? Пока неизвестно», – заявил агент в интервью The Guardian.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года и успел выиграть с командой 4 чемпионских титула АПЛ.