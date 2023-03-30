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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коул Палмер: «Когда ты не играешь, это сильно на тебя влияет»

30 Марта 2023 • 11:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1 1.60 X 4.30 2 5.30
01.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер выразил недовольство отсутствием стабильной игровой практики. Напомним, в этом сезоне 20-летний англичанин не стал уходить в аренду и остался в команде Хосепа Гвардиолы.

«Признаюсь честно, сезон был для меня очень тяжёлый. Когда ты не играешь, это сильно на тебя влияет. Не думаю, что я показал свои лучшие способности в тех матчах, в которых выходил на поле. Возможно, я переживал под давлением. Тренеры верят в меня, всё в моих руках», – цитирует Палмера журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Палмер провёл всего 110 минут в Английской премьер-лиги, где отметился одной жёлтой карточкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Коул Палмер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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