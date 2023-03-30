Коул Палмер: «Когда ты не играешь, это сильно на тебя влияет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер выразил недовольство отсутствием стабильной игровой практики. Напомним, в этом сезоне 20-летний англичанин не стал уходить в аренду и остался в команде Хосепа Гвардиолы.

«Признаюсь честно, сезон был для меня очень тяжёлый. Когда ты не играешь, это сильно на тебя влияет. Не думаю, что я показал свои лучшие способности в тех матчах, в которых выходил на поле. Возможно, я переживал под давлением. Тренеры верят в меня, всё в моих руках», – цитирует Палмера журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Палмер провёл всего 110 минут в Английской премьер-лиги, где отметился одной жёлтой карточкой.