Бернарду Силва: «Сейчас не время говорить о моём будущем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва пока не спешит говорить о своём будущем. Напомним, португальца ранее связывали с летним уходом из команды Хосепа Гвардиолы. Интерес к футболисту проявляют «ПСЖ», «Барселона» и мадридский «Реал».

«Сейчас не время говорить о моём будущем. До конца сезона осталось три месяца, я полностью сфокусирован на выступлениях за «Манчестер Сити». Я буду стараться изо всех сил, а потом посмотрим. Нам есть за что бороться», – цитирует Силву Arab News.

Бернарду Силва в этом сезоне отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами в чемпионате Англии. Португалец выступает за «горожан» с 2017 года.