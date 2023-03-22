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Бернарду Силва: «Сейчас не время говорить о моём будущем»

22 Марта 2023 • 13:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва пока не спешит говорить о своём будущем. Напомним, португальца ранее связывали с летним уходом из команды Хосепа Гвардиолы. Интерес к футболисту проявляют «ПСЖ», «Барселона» и мадридский «Реал».

«Сейчас не время говорить о моём будущем. До конца сезона осталось три месяца, я полностью сфокусирован на выступлениях за «Манчестер Сити». Я буду стараться изо всех сил, а потом посмотрим. Нам есть за что бороться», – цитирует Силву Arab News.

Бернарду Силва в этом сезоне отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами в чемпионате Англии. Португалец выступает за «горожан» с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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