Стюарт Пирс: «Люди недооценивают Уокера»

Бывший тренер «Манчестер Сити» Стюарт Пирс считает, что болельщики сборной Англии недооценивают защитника Кайла Уокера.

«Люди недооценивают Уокера. Я считаю, что он получает недостаточно признания. Это будет продолжаться, пока он не завершит международную карьеру. Тогда люди наконец осознают, кого потеряли», – цитирует Пирса Talk Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Уокером, которому в мае исполнится 33 года. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола очень ценит футболиста и считает его одним из важнейших в клубе.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма».