Холанн покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн покинул расположение своей национальной команды. По информации от норвежского издания Football and Slaget, форвард вынужден вернуться в расположение «Манчестер Сити».

Если верить источнику, причина отъезда Холанна состоит в травме паха. В расположении «Манчестер Сити» футболиста подробно обследуют, чтобы выявить степень серьёзности повреждения.

В последних двух матчах Холанн забил 8 голов за «Манчестер Сити». Эрлинг проводит свой дебютный сезон в Английской премьер-лиге, но при этом уверенно лидирует в бомбардирской гонке турнира с 28 голами.