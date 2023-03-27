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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден не сыграет против «Ливерпуля»

27 Марта 2023 • 14:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден не сыграет против «Ливерпуля» на следующих выходных в рамках очередного тура Английской премьер-лиги. По информации от Liverpool Echo, англичанин не успеет восстановиться к игре с командой Юргена Клоппа.

Напомним, на днях Фоден покинул расположение сборной Англии, так как у него случилось воспаление аппендикса. Полузащитника госпитализировали, а затем провели операцию. Пока неизвестно, когда Фил вернётся в строй.

Фоден в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 4 ассистами в Английской премьер-лиге – на счету хавбека всего на одно результативное действие меньше, чем за всю прошлую кампанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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