Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден не сыграет против «Ливерпуля» на следующих выходных в рамках очередного тура Английской премьер-лиги. По информации от Liverpool Echo, англичанин не успеет восстановиться к игре с командой Юргена Клоппа.

Напомним, на днях Фоден покинул расположение сборной Англии, так как у него случилось воспаление аппендикса. Полузащитника госпитализировали, а затем провели операцию. Пока неизвестно, когда Фил вернётся в строй.

Фоден в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 4 ассистами в Английской премьер-лиге – на счету хавбека всего на одно результативное действие меньше, чем за всю прошлую кампанию.