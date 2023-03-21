«ПСЖ» определился с приоритетной трансферной целью на лето

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва является одной из главных целей «Пари Сен-Жермен» на лето.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересована «Барселона», которой, впрочем, будет трудно конкурировать с парижанами в финансовом аспекте. По данным журналиста Маттео Моретто, именно Силва обозначен приоритетным выбором «ПСЖ» для усиления средней линии в летнее трансферное окно. Луиш Кампуш, занимающий в клубе должность советника, высоко оценивает способности лидера «горожан».

Бернарду Силва провёл 39 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.