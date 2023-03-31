Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт попал в сферу интересов «Ювентуса».

Туринский клуб считается одним из главных претендентов на испанца, о чём уже сообщалось несколькими неделями ранее. По информации испанских СМИ, намерения «Ювентуса» в борьбе за 28-летнего игрока довольно серьёзны. Ожидается, что «Манчестер Сити» согласится продать футболиста, если за него будет предложено 30 млн евро.

Интерес к Эмерику Лапорту, по слухам, также проявляют «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне защитник сыграл 16 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, записав себе в актив одну голевую передачу.