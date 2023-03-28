Ван Дейк: «Стараюсь смотреть в будущее с позитивом»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк верит, что его команда сможет справиться с проблемами в обозримом будущем. Напомним, сейчас коллектив Юргена Клоппа идёт на шестом месте в Английской премьер-лиге.

«В клубе сейчас сложные времена, много взлётов и падений. Тем не менее, я стараюсь смотреть в будущее с позитивом и каждую неделю показывать свой лучший футбол. Мы не роботы. Возможно, люди иногда об этом забывают», – цитирует ван Дейка Voetbal International.

Напомним, Виргил выступает за «Ливерпуль» с зимы 2018 года, когда перешёл из «Саутгемптона» за сумму свыше 84 миллионов евро и стал самым дорогим защитником в истории.