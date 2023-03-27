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Фоден высказался после операции

27 Марта 2023 • 16:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден угодил в лазарет. 22-летнему футболисту пришлось перенести операцию из-за аппендицита. Англичанин опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он находится на больничной койке.

«Спасибо за все сообщения. Уже чувствую себя намного лучше. Я скоро вернусь», - так подписал фотографию Фоден.

В сезоне 2022/2023 Фил Фоден провёл за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах. В них полузащитник записал на свой счёт 13 голов и 6 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 1 апреля – против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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