Фоден высказался после операции

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден угодил в лазарет. 22-летнему футболисту пришлось перенести операцию из-за аппендицита. Англичанин опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он находится на больничной койке.

«Спасибо за все сообщения. Уже чувствую себя намного лучше. Я скоро вернусь», - так подписал фотографию Фоден.

В сезоне 2022/2023 Фил Фоден провёл за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах. В них полузащитник записал на свой счёт 13 голов и 6 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 1 апреля – против «Ливерпуля».