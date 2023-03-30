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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не позволит Маунту уйти бесплатно, клуб готов продать игрока летом

30 Марта 2023 • 12:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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01.04 14:30

Лондонский «Челси» будет готов продать полузащитника Мэйсона Маунта в ближайшее трансферное окно, так как не может договориться с англичанином по поводу продления контракта. Об этом сообщает издание The Athletic.

Отмечается, что за ситуацией с Маунтом следят многие топ-клубы из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Тем не менее, в гонке за хавбеком в данный момент лидирует «Ливерпуль», который проявляет наиболее предметный интерес.

«Челси» не теряет надежд продлить контракт с Маунтом, сам игрок тоже хочет остаться, но стороны пока не могут найти компромисс.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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