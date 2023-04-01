У судьи матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» возникли проблемы

В главном матче 29-го тура Премьер-лиги сражаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Второй тайм на «Этихад Стэдиум» начался с задержкой. Судя по всему, какие-то технические проблемы возникли у главного арбитра Саймона Хупера. Команды уже находились на поле, а рефери решал проблему около входа в подтрибунное помещение. К счастью, много времени не понадобилось.

Отметим, что в начале второго тайма «Манчестер Сити» повёл в счёте благодаря голу Кевина де Брёйне – 2:1. Следить за дальнейшим развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.