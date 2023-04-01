Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У судьи матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» возникли проблемы

01 Апреля 2023 • 15:44 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Ливерпуль
1 1.75 X 3.15 2 6.10
2-й тайм

В главном матче 29-го тура Премьер-лиги сражаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Второй тайм на «Этихад Стэдиум» начался с задержкой. Судя по всему, какие-то технические проблемы возникли у главного арбитра Саймона Хупера. Команды уже находились на поле, а рефери решал проблему около входа в подтрибунное помещение. К счастью, много времени не понадобилось.

Отметим, что в начале второго тайма «Манчестер Сити» повёл в счёте благодаря голу Кевина де Брёйне – 2:1. Следить за дальнейшим развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
93 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
4
1
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
01.04.23 в 19:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.51 4.40 6.60
Видео
02.04.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.65 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Лапорту
15:53 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Челси» станут жертвами финансового fair play
15:44 · Англия. Премьер-лига
У судьи матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» возникли проблемы
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл замену Азару и Асенсио в «Челси» слухи
15:32 · Англия. Премьер-лига
Салах побил рекорд Оуэна
15:11 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко назвал АПЛ «уродами» после нарезки голов без россиян
15:05 · Англия. Премьер-лига
Альварес сравнял счёт в матче с «Ливерпулем»
14:55 · Англия. Премьер-лига
Салах открыл счёт в матче с «Манчестер Сити»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я бы предпочёл находиться на месте «Арсенала», а не с 4 титулами АПЛ»
14:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался об отсутствии Холанна
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 3
13:41 · Англия. Премьер-лига
Без Холанна: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы 1
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 45 млн евро за Онану
13:19 · Англия. Премьер-лига
Холанн пропустит матч с «Ливерпулем», нападающего не будет даже на скамейке
13:15 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мудрик только адаптируется к АПЛ»
Все новости
Рекомендуем