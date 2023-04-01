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Гвардиола не считает своё празднование провокационным

01 Апреля 2023 • 18:41 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Ливерпуль
окончен

В субботу «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:1. Один из голов своей команды Хосеп Гвардиола отпраздновал прямо перед игроком «красных» Костасом Цимикасом около поля. После игры испанский тренер ответил на вопрос, можно ли считать его поведение провокационным.

«Я был счастлив и сказал Цимикасу, насколько хорош был наш гол. Провокация? Нет, бросьте. Спросите у Цимикаса, было ли это провокационно. Мне жаль, если кто-то подумал, что я проявил неуважение», - сказал Гвардиола журналистам.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Костас Цимикас
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