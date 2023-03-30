Ван Дейк: «Аке добился стабильности, это самое сложное для футболиста»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк похвалил своего партнёра по обороне в сборной Нидерландов Натана Аке, который защищает цвета «Манчестер Сити».

«В данный момент он показывает отличную игру и является важной частью нашей сборной и «Манчестер Сити». Натан достиг очень стабильного уровня, и люди не понимают, что это самое сложное для футболиста. Я рад за него, потому что вижу, что происходит за кулисами и сколько сил Аке вложил в свой успех», – цитирует ван Дейка City Xtra.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в следующем туре Английской премьер-лиги.