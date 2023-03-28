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«Ливерпуль» сохраняет интерес к Гравенберху

28 Марта 2023 • 14:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

«Ливерпуль» по-прежнему раздумывает над приобретением полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, несмотря на то, что спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич недавно заявил о неприкасаемости нидерландца.

Журналист Керри Хау в социальных сетях сообщает, что «Ливерпуль» может попытаться приобрести хавбека грядущим летом. Правда, переходу может помешать смена тренера в «Баварии». С бывшим наставником Юлианом Нагельсманном у Гравенберха были натянутые отношения, вследствие чего игрок всего один раз появился на поле в старте в немецкой Бундеслиге. Новый тренер Томас Тухель может предоставить Райану больше доверия.

Напомним, для Гравенберха этот сезон дебютный в составе «Баварии». Прошлым летом хавбек перебрался в команду из амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Райан Гравенберх
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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