Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру за пределами Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру за рубежом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что с большой долей вероятности 29-летний англичанин покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента. По информации Романо, интерес к футболисту проявляют два английских клуба и два зарубежных.

В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен провёл в составе мерсисайдской команды 12 матчей и забил один гол. За «Ливерпуль» футболист выступает с осени 2017 года, ранее он защищал цвета лондонского «Арсенала» и «Саутгемптона».