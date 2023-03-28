«Ливерпуль» летом постарается приобрести Митому

Полузащитник «Брайтона» Каору Митома грядущим летом может получить повышение. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, в ближайшее межсезонье футболиста постарается приобрести «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Митома своими выступлениями заинтересовал многие топ-клубы. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Если верить источнику, Митома является вполне серьёзной целью для «Ливерпуля» на лето.

В этой кампании Миотома отметился 6 голами и 3 голевыми передачами в Английской премьер-лиге. Японец при этом проводит дебютный сезон на туманном альбионе.