Крауч: «Клопп должен оставаться в «Ливерпуле» столько, сколько захочет»

Бывший английский нападающий Питер Крауч поделился мыслями о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Немецкий специалист добился впечатляющих успехов с «красными» в предыдущих сезонах, однако в нынешней кампании результаты команды далеки от выдающихся.

«Полагаю, любой, кто выступает за уход Клоппа, живёт не в Ливерпуле, поскольку все местные жители, с которыми я разговаривал, продолжают его любить. Юрген должен оставаться в клубе столько, сколько захочет. Если кто-то и способен изменить ситуацию, то только он.

Конечно, результаты оставляют желать лучшего, но, как мне кажется, добиваться успехов из года в год с одними и теми же игроками – невыполнимая задача», – цитирует Mirror Крауча.