«Брайтон» оценивает Кайседо более чем в 100 млн евро – на игрока претендует «Ливерпуль»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо по-прежнему интересен «Ливерпулю».

21-летний футболист определён «красными» как альтернатива Джуду Беллингему («Боруссия» Дортмунд), подписать которого будет непросто из-за конкуренции со стороны мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Согласно Goal, «Ливерпуль» готов рассмотреть приобретение эквадорца предстоящим летом, однако «Брайтон» оценивает хавбека более чем в 100 млн евро, что может помешать сделке.

В январе Мойсес Кайседо мог перебраться в «Арсенал», но руководство «чаек» заблокировало трансфер. В начале марта игрок продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.