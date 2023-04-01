Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» оценивает Кайседо более чем в 100 млн евро – на игрока претендует «Ливерпуль»

01 Апреля 2023 • 02:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1 1.62 X 4.20 2 5.20
Через 11 ч. 22 мин.

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо по-прежнему интересен «Ливерпулю».

21-летний футболист определён «красными» как альтернатива Джуду Беллингему («Боруссия» Дортмунд), подписать которого будет непросто из-за конкуренции со стороны мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Согласно Goal, «Ливерпуль» готов рассмотреть приобретение эквадорца предстоящим летом, однако «Брайтон» оценивает хавбека более чем в 100 млн евро, что может помешать сделке.

В январе Мойсес Кайседо мог перебраться в «Арсенал», но руководство «чаек» заблокировало трансфер. В начале марта игрок продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
01.04.23 в 19:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.51 4.40 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
02:19 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Манчестер Сити» всегда должен быть лучшей версией себя, чтобы преуспевать в АПЛ»
02:08 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» оценивает Кайседо более чем в 100 млн евро – на игрока претендует «Ливерпуль»
01:54 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Похоже, «Арсенал» и «Ливерпуль» поменялись футболками»
01:32 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы следим за Лукаку»
01:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Меня постоянно критикуют за комплименты в адрес других команд»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» дорогостоящего футболиста «Барселоны» слухи
01:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал возможное решение проблемы отсутствия Холанна в матче с «Ливерпулем»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, готов ли «Ливерпуль» потратить более 100 млн евро на одного игрока
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить запрос «Наполи» по Осимхену слухи
00:19 · Англия. Премьер-лига
Поттер подвёл итоги первых шести месяцев работы в «Челси»
31 Марта
23:40 · Англия. Премьер-лига
Виейра может получить новую работу в АПЛ
23:30 · Англия. Премьер-лига
Конте отказался от подписания Роналду в 2022 году 1
23:04 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» продолжают ждать ответа от Гюндогана
22:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на звезду «Арсенала» слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на трансферную цель «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем