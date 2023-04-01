Гвардиола побил рекорд Венгера в АПЛ

«Манчестер Сити» в субботу порадовал армию своих фанатов. Команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Ливерпуль» на своём поле с результатом 4:1. Для испанского тренера «горожан» эта победа стала 100-й домашней в Премьер-лиге. Чтобы достичь этой отметки, Гвардиоле понадобилось 128 матчей, что является рекордом. Ранее быстрее всех сотни тренерских домашних побед в АПЛ добивался Арсен Венгер (за 139 матчей). Об этом рассказывают гуру статистики из Opta.

Теперь «Манчестер Сити» будет готовиться к гостевому матчу Премьер-лиги против «Саутгемптона». Команды сыграют в субботу, 8 апреля.