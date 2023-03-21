Два английских топ-клуба лидируют в борьбе за Невеша

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Интерес к 26-летнему футболисту, чей контракт истекает по окончании следующего сезона, давно проявляют многочисленные гранды европейского футбола. Согласно сведениям Football Insider, на данный момент наилучшими шансами на подписание хавбека располагают «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Португалец отказался продлевать соглашение с «Вулверхэмптоном», поэтому клуб готов продать игрока в грядущее трансферное окно.

Стоимость Рубена Невеша оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.