Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два английских топ-клуба лидируют в борьбе за Невеша

21 Марта 2023 • 20:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Интерес к 26-летнему футболисту, чей контракт истекает по окончании следующего сезона, давно проявляют многочисленные гранды европейского футбола. Согласно сведениям Football Insider, на данный момент наилучшими шансами на подписание хавбека располагают «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Португалец отказался продлевать соглашение с «Вулверхэмптоном», поэтому клуб готов продать игрока в грядущее трансферное окно.

Стоимость Рубена Невеша оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
21:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подтвердил потерю Томиясу на остаток сезона
21:08 · Англия. Премьер-лига
Бербатов назвал форварда, которого должен подписать «Манчестер Юнайтед»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Два английских топ-клуба лидируют в борьбе за Невеша
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов предложить Милнеру контракт при одном условии
20:08 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг готов на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»
20:06 · Англия. Премьер-лига
​Реднапп заявил о готовности возглавить «Тоттенхэм» 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
​Конте уволят в ближайшие часы
18:46 · Англия. Премьер-лига
Назван игрок топ-5 чемпионатов Европы с наибольшим числом хет-триков за три года
18:34 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ могут изменить правила из-за рамадана
17:20 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Тоттенхэма» связались с Почеттино
16:58 · Англия. Премьер-лига
Катарский шейх готовит второе предложение по покупке «Манчестер Юнайтед»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на топ-игрока из АПЛ
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется Митровичем
16:10 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Чувствую себя невероятно счастливым в «Манчестер Юнайтед»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Вейга предпочитает перейти в «Реал», а не в клубы из АПЛ
Все новости
Рекомендуем