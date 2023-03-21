«Ливерпуль» всё ближе к подписанию Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт с высокой вероятностью окажется в «Ливерпуле».

Об интересе «красных» к 24-летнему футболисту стало известно несколькими месяцами ранее. Хавбек по-прежнему не договорился с «Челси» о новом контракте, и в «Ливерпуле» настроены оптимистично. Согласно информации 90min, шансы на трансфер оцениваются довольно высоко, несмотря на интерес к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение Мэйсона Маунта с «Челси» истекает в 2024 году. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста сборной Англии в 65 млн евро.