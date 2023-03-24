Ди Марцио: «Арсенал» и «Ливерпуль» – фавориты на трансфер Райса»

Журналист Джанлука ди Марцио рассказал, в каком клубе, вероятней всего, капитан «Вест Хэма» Деклан Райс продолжит карьеру летом. Напомним, вчера англичанин забил в ворота сборной Италии и помог своей команде одержать победу 2:1 в отборочном матче к Евро-2024.

«Я думаю, Райс может перейти в «Арсенал», но многое будет зависеть от «Вест Хэма». «Арсенал» и «Ливерпуль» сейчас лидирует в гонке за Декланом. Я не думаю, что Райс перейдёт в «Челси», потому что у этой команды и так много полузащитников», – цитирует ди Марцио My Betting Sites.

Напомним, Райс является воспитанником «Челси», но в 14 лет руководство исключило его из академии.