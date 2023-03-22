Родри: «Холанн похож на Месси и Роналду менталитетом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался об успехах своего одноклубника Эрлинга Холанна.

22-летний норвежец, проводящий дебютный сезон в «Манчестер Сити», забил 42 гола в 37 матчах за «горожан».

«Конечно, результативность Холанна впечатляет, а ведь это его первый год в Англии. Он продолжает адаптироваться, но благодаря своему таланту уже забил больше 40 голов.

Его менталитет схож с менталитетом Роналду и Месси, но сравнивать пока рано – эти двое стабильно добивались невероятных результатов на протяжении долгих лет. У Холанна есть всё, чтобы продолжать развиваться», – цитирует Mundo Deportivo испанца.