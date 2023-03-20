Каталонская «Барселона» продолжает бороться за трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» продолжают вести переговоры по переходу следующим летом на правах свободного агента.

Источник отмечает, что у руководства «Барселоны» прекрасные отношения с агентами Гюндогана. Это повышает шансы команды на успешное заключение сделки.

Напомним, в конце сезона у Илкая заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Руководство «горожан» работает над тем, чтобы продлить соглашение, но сам футболист ещё не принял окончательного решения.