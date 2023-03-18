Беллингем определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем предпочитает перебраться в «Ливерпуль».

Основными претендентами на 19-летнего хавбека уже не первый месяц называются «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Ливерпуль», также в гонке участвует «Манчестер Юнайтед». По информации Football Insider, сам Беллингем в настоящий момент склоняется к переходу в команду Юргена Клоппа. Цена вопроса может составить более 145 млн евро.

В активе Джуда Беллингема десять забитых мячей и шесть результативных передач в 33 поединках за «Боруссию» в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в 110 млн евро.