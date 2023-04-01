Родри: «Манчестер Сити» всегда должен быть лучшей версией себя, чтобы преуспевать в АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мыслями о конкуренции в Английской премьер-лиге.

Команда Хосепа Гвардиолы ведёт борьбу с «Арсеналом» за чемпионство, отставая на восемь баллов при одном матче в запасе.

«Уровень Премьер-лиги настолько высок, что снижать планку просто нельзя – сразу случится провал. Именно поэтому Пеп [Гвардиола] говорит, что наше постоянное нахождение на вершине – это ненормально. Чтобы соответствовать стандартам претендентов на чемпионство, мы должны становиться сильнее с каждым сезоном. Мы всегда должны быть лучшей версией самих себя для достижения успеха», – цитирует City Zone испанского хавбека.