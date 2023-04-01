Ван Дейк: «Пока не думаю о завершении карьеры»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк заявил, что пока не намерен завершать профессиональную карьеру. 31-летний нидерландец выступает за команду Юргена Клоппа с января 2018 года, когда перешёл из «Саутгемптона».

«Когда я разговариваю с игроками, которые завершили карьеру, я понимаю, что важно заранее понимать, какой деятельностью будешь заниматься после футбола. Пока что я не думаю о завершении карьеры. Чувствую, что могу отыграть ещё несколько лет», – цитирует ван Дейка The Overlap.

В этом сезоне ван Дейк отметился тремя голами в чемпионате Англии. Его команда идёт на шестом месте в Премьер-лиге.