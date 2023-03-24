Гравенберх летом не покинет «Баварию», несмотря на интерес «Ливерпуля»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх летом вряд ли сменит клубную прописку. По информации от журналиста Кристиана Фалька, руководство «красной машины» не намерено расставаться с нидерландским хавбеком.

Ранее сообщалось, что летом Гравенберха постарается заполучить «Ливерпуль», но если верить источнику, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич настаивает на том, что Райан на продаётся.

Гравенберх присоединился к «Баварии» прошлым летом из амстердамского «Аякса» и с тех пор лишь один раз появлялся на поле в основном составе в матчах Бундеслиги. Летом у Райана также был вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».