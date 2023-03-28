«Ливерпуль» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джуда Беллингема.

Мерсисайдцы давно считаются одними из главных претендентов на 19-летнего игрока наряду с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». По информации CaughtOffside, «Ливерпуль» уже связался с руководством «Боруссии» и сделал формальное трансферное предложение – около 100 млн фунтов стерлингов (порядка 113 млн евро).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро. Известно, что «Боруссия» намерена продлить контракт англичанина, чтобы удержать его в своих рядах ещё на один сезон.