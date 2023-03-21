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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» считает, что Гюндоган уйдёт в конце сезона

21 Марта 2023 • 15:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

«Манчестер Сити» начинает мириться с летним уходом полузащитника Илкая Гюндогана, у которого заканчивается контракт. По информации от журналиста Сике Родригеса, в руководстве «горожан» с каждым днём растёт ощущение, что немец покинет команду в конце сезона.

Гюндоган продолжает оставаться на радаре каталонской «Барселоны». Сам игрок также проявляет интерес к игре за «сине-гранатовых». Для главного тренера «блаугранас» Хави Эрнандеса Илкая является одной из главных целей не лето.

Илкай в нынешнем сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами за «Манчестер Сити» в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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