«Манчестер Сити» считает, что Гюндоган уйдёт в конце сезона

«Манчестер Сити» начинает мириться с летним уходом полузащитника Илкая Гюндогана, у которого заканчивается контракт. По информации от журналиста Сике Родригеса, в руководстве «горожан» с каждым днём растёт ощущение, что немец покинет команду в конце сезона.

Гюндоган продолжает оставаться на радаре каталонской «Барселоны». Сам игрок также проявляет интерес к игре за «сине-гранатовых». Для главного тренера «блаугранас» Хави Эрнандеса Илкая является одной из главных целей не лето.

Илкай в нынешнем сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами за «Манчестер Сити» в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.