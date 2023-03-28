«Ливерпуль» определился с планами на летнее трансферное окно.

Как уже сообщалось ранее, мерсисайдцы заинтересованы в услугах Эвана Н'Дика, выступающего за франкфуртский «Айнтрахт». По информации журналиста Дэвида Мэддока, 23-летний центральный защитник действительно является одной из главных целей «красных», поскольку может быть подписан в качестве свободного агента. Данная сделка позволит «Ливерпулю» потратить значительную сумму на укрепление средней линии, не оставив при этом без усиления и оборону.

Напомним, что «Ливерпуль» претендует на двух звёздных полузащитников – Джуда Беллингема и Мэйсона Маунта.