«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Коло-Муани

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассматривает вариант с приобретением нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, которого немецкий клуб оценивает в сумму в районе 100 миллионов евро.

Журналист Самуэль Лакхёрст сообщает, что Коло-Муани является одним из нескольких кандидатов для «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» не собирается продавать Рандаля летом. Франкфуртский клуб хочет сохранить футболиста до лета 2024 года, а затем продать после чемпионата Европы.

Коло-Муани в нынешнем сезоне отметился 11 голами и 10 результативными передачами. В услугах форварда также заинтересована мюнхенская «Бавария».