«Айнтрахт» не смог дожать «Бохум»

Европейский футбольный уик-энд стартовал в Германии, где «Айнтрахт» принимал «Бохум». Хозяева почти безраздельно контролировали мяч и подали полтора десятка угловых, но забили с другого стандарта, в середине первого тайма 11-метровый реализовал Рандаль Коло-Муани. Он сравнял счет, так как до этого гости вели после удара Такумы Асано. После резвого старта соперники так и не смогли вырвать победу - 1:1.
Идущий шестым «Айнтрахт» уже в пятом матче кряду не набирает очки по максимуму, соперник - 14-й.
Протокол игры
|14'Асано Такума (0:1)
|(1:1) Коло-Муани Рандаль22'
Трапп Кевин•Якич Кристиян• 81'Хасебе Макото•Н'Дика Эван•Бута•Макс Филипп•Роде Себастьян74' (Камада Даити (74') •Соу Джибрил• 4'Борре Рафаэль• 71'Гётце Марио79' (Аларио Лукас (79') •Коло-Муани Рандаль
Риман Мануэль•Стафилидис Костас•Ордец Иван 21'63' (Шлоттербек Кевен (63') •Машович Эрхан•Хайнц Доминик84' (Лабропулос Василис (84') •Патрик Остерхаге•Лосилья Антони• 6'Асано Такума84' (Брошински Мориц (84') •Штёгер Кевин85' (Цоллер Симон (85') •Антви-Аджей Кристофер•Хофманн Филипп
31 марта. Стадион "Дойче банк Парк".
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