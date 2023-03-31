«Айнтрахт» не смог дожать «Бохум»

Европейский футбольный уик-энд стартовал в Германии, где «Айнтрахт» принимал «Бохум». Хозяева почти безраздельно контролировали мяч и подали полтора десятка угловых, но забили с другого стандарта, в середине первого тайма 11-метровый реализовал Рандаль Коло-Муани. Он сравнял счет, так как до этого гости вели после удара Такумы Асано. После резвого старта соперники так и не смогли вырвать победу - 1:1.

Идущий шестым «Айнтрахт» уже в пятом матче кряду не набирает очки по максимуму, соперник - 14-й.