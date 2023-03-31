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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» не смог дожать «Бохум»

31 Марта 2023 • 23:24 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Бохум
окончен

Европейский футбольный уик-энд стартовал в Германии, где «Айнтрахт» принимал «Бохум». Хозяева почти безраздельно контролировали мяч и подали полтора десятка угловых, но забили с другого стандарта, в середине первого тайма 11-метровый реализовал Рандаль Коло-Муани. Он сравнял счет, так как до этого гости вели после удара Такумы Асано. После резвого старта соперники так и не смогли вырвать победу - 1:1.

Идущий шестым «Айнтрахт» уже в пятом матче кряду не набирает очки по максимуму, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:1Бохум
  14'Асано Такума (0:1)
(1:1) Коло-Муани Рандаль22'  
Трапп КевинЯкич Кристиян  81'Хасебе МакотоН'Дика ЭванБутаМакс ФилиппРоде Себастьян 74' (Камада Даити ( 74') Соу Джибрил  4'Борре Рафаэль  71'Гётце Марио 79' (Аларио Лукас ( 79') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантАаронсон ПакстенMarcel WenigЭбимбе ЭрикКнауфф АнсгарЧендлер Тимоти
Риман МануэльСтафилидис КостасОрдец Иван  21' 63' (Шлоттербек Кевен ( 63') Машович ЭрханХайнц Доминик 84' (Лабропулос Василис ( 84') Патрик ОстерхагеЛосилья Антони  6'Асано Такума 84' (Брошински Мориц ( 84') Штёгер Кевин 85' (Цоллер Симон ( 85') Антви-Аджей КристоферХофманн Филипп
Запасные: Эссер МихаэльХольтманн ГерритОсей-Туту ДжордиФёрстер ФилиппЯнко Саиди
31 марта. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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