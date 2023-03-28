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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ретеги заинтересовал очередной европейский клуб

28 Марта 2023 • 12:42 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бохум
31.03 21:30

Нападающий «Тигре» Матео Ретеги стал объектом внимания очередного европейского клуба. По информации от журналиста Николо Скиры, на этот раз футболист заинтересовал франкфуртский «Айнтрахт».

По сведениям источника, немецкая команда уже начала переговоры о потенциальном трансфере. Ранее сообщалось, что в борьбе за Ретеги лидируют два других клуба – миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Тем не менее, гонка всё ещё открыта.

23-летний Ретеги провёл всю карьеру в Аргентине, но выступает за сборную Италии. Нападающий отметился двумя голами в двух дебютных поединках за «скуадру адзурру» под руководством Роберто Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Тигре трансферы футбола - лето 2023 матео ретеги
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