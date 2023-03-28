«Айнтрахт» хочет сохранить Коло-Муани ещё на один год, а затем продать после Евро-2024

Франкфуртский «Айнтрахт» пока не планирует продавать своего нападающего Рандаля Коло-Муани, который находится в сфере интересов многих европейских грандов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «орлы» не планируют отпускать француза грядущим летом.

Идея руководства «Айнтрахта» заключается в том, чтобы оставить нападающего ещё на один сезон, а затем продать его после Евро-2024. 24-летний Рандаль хотел бы покинуть команду раньше, но для этого «Айнтрахт» должен получить космическую сумму.

Напомним, Коло-Муани ранее связывали с переходом в мюнхенскую «Баварию» и «ПСЖ».