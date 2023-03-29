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Чемпионат Германии. Бундеслига

Звезда «Айнтрахта» Коло-Муани подорожал почти на 30 млн евро

29 Марта 2023 • 18:20 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Бохум
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31.03 21:30

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости игроков и представил самых подорожавших по итогам обновления футболистов немецкой Бундеслиги.

На первом месте – форвард франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани. Француз теперь стал дороже на 28 млн евро, его новая стоимость – 65 млн.

Второе место занимает 19-летний атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц – отныне он стоит 85 млн евро, подорожав на 15 млн.

Третья строчка – у Юлиана Брандта. Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда стал дороже на 12 млн евро и теперь его стоимость составляет 40 млн евро.

Что касается ещё одной звезды дортмундцев Джуда Беллингема, то англичанин прибавил в стоимости 10 млн евро и стоит теперь 120 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Юлиан Брандт Флориан Вирц Джуд Беллингем Рандаль Коло-Муани
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