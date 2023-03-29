Звезда «Айнтрахта» Коло-Муани подорожал почти на 30 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости игроков и представил самых подорожавших по итогам обновления футболистов немецкой Бундеслиги.

На первом месте – форвард франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани. Француз теперь стал дороже на 28 млн евро, его новая стоимость – 65 млн.

Второе место занимает 19-летний атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц – отныне он стоит 85 млн евро, подорожав на 15 млн.

Третья строчка – у Юлиана Брандта. Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда стал дороже на 12 млн евро и теперь его стоимость составляет 40 млн евро.

Что касается ещё одной звезды дортмундцев Джуда Беллингема, то англичанин прибавил в стоимости 10 млн евро и стоит теперь 120 млн.