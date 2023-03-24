«ПСЖ» готов предложить «Айнтрахту» своего игрока в обмен на дорогостоящего Коло-Муани

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани интересен «Пари Сен-Жермен».

Впечатляющая игра 24-летнего футболиста привлекла внимание многочисленных грандов европейского футбола, в числе которых называется и «ПСЖ». Как сообщает посредством социальных сетей журналист Адриен Гренье, подписание Коло-Муани – «план Б» для парижского гранда на случай неудачи в сделке по Виктору Осимхену из «Наполи». Для упрощения подписания форварда сборной Франции «ПСЖ» планирует предложить «Айнтрахту» Уго Экитике.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рандаля Коло-Муани в 37 млн евро.