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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» продаст Коло-Мауни только за сумасшедшие деньги

30 Марта 2023 • 11:50 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бохум
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31.03 21:30

Франкфуртский «Айнтрахт» может отпустить летом своего нападающего Рандаля Коло-Муани, но сделает это только в том случае, если получит сумасшедшее предложение. Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

В целом позиция «Айнтрахта» довольно ясна: клуб будет всеми силами пытаться удержать француза. Франкфуртская команда хочет сохранить Рандаля на следующий сезон, чтобы продать его после Евро-2024.

Коло-Муани перебрался в «Айнтрахт» прошлым летом из «Нанта». На счету Рандаля 11 голов и 10 результативных передач в чемпионате Германии. Француз является лидером Бундеслиги по количеству результативных действий в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР БОХУМ
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