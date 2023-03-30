«Айнтрахт» продаст Коло-Мауни только за сумасшедшие деньги

Франкфуртский «Айнтрахт» может отпустить летом своего нападающего Рандаля Коло-Муани, но сделает это только в том случае, если получит сумасшедшее предложение. Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

В целом позиция «Айнтрахта» довольно ясна: клуб будет всеми силами пытаться удержать француза. Франкфуртская команда хочет сохранить Рандаля на следующий сезон, чтобы продать его после Евро-2024.

Коло-Муани перебрался в «Айнтрахт» прошлым летом из «Нанта». На счету Рандаля 11 голов и 10 результативных передач в чемпионате Германии. Француз является лидером Бундеслиги по количеству результативных действий в этом сезоне.