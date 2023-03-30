Спортивный директор «Айнтрахта» Крёше: «У нас нет намерений продавать Коло-Муани»

Маркус Крёше, спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта», дал понять, что его команда не намерена расставаться с нападающим Рандалем Коло-Муани, на которого есть большой спрос среди европейских грандов.

«У нас нет намерений продавать Коло-Муани. Хайп вокруг него вполне понятен. Рандалю будет лучше, если он проведёт с нами ещё один сезон. Мы хотим продолжить сотрудничество и не спешим с продажей», – цитирует Крёше журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что «Айнтрахт» намерен продать Коло-Муани после Евро-2024, который пройдёт в Германии. Ближайшим летом немецкая команда не хочет расставаться с форвардом.