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Спортивный директор «Айнтрахта» Крёше: «У нас нет намерений продавать Коло-Муани»

30 Марта 2023 • 14:48 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Бохум
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31.03 21:30

Маркус Крёше, спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта», дал понять, что его команда не намерена расставаться с нападающим Рандалем Коло-Муани, на которого есть большой спрос среди европейских грандов.

«У нас нет намерений продавать Коло-Муани. Хайп вокруг него вполне понятен. Рандалю будет лучше, если он проведёт с нами ещё один сезон. Мы хотим продолжить сотрудничество и не спешим с продажей», – цитирует Крёше журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что «Айнтрахт» намерен продать Коло-Муани после Евро-2024, который пройдёт в Германии. Ближайшим летом немецкая команда не хочет расставаться с форвардом.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Маркус Крёше Рандаль Коло-Муани
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