Коло-Муани – запасной вариант для «ПСЖ», если клубу не удастся купить Осимхена

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани является одним из кандидатов на усиление атакующей линии «ПСЖ». Экс-форвард «Нанта» находится в списке желаний парижского клуба.

Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, главной целью «ПСЖ» является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который сейчас является лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Нигериец тоже ранее выступал в Лиге 1, защищая цвета «Лилля».

Тем не менее, если трансфер Осимхена не удастся осуществить, «ПСЖ» попробует пригласить Коло-Муани, который является запасной целью для руководства команды.