Тренер «Айнтрахта» может заменить Анчелотти в «Реале»

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приглашения в команду главного тренера франкфуртского «Айнтрахта» Оливера Гласнера. Об этом сообщает немецкое издание Sport Bild.

Гласнер ранее выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы, а затем дошёл до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил «Наполи». В нынешнем сезоне франкфуртская команда идёт на шестом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

«Реал» помимо Гласнера рассматривает и другого немецкого тренера – Томаса Тухеля, который был уволен из лондонского «Челси» в начале этого сезона. Томас в данный момент активно учит испанский, чтобы возглавить команду из Ла Лиги.