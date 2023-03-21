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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Айнтрахта» может заменить Анчелотти в «Реале»

21 Марта 2023 • 12:41 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бохум
31.03 21:30

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приглашения в команду главного тренера франкфуртского «Айнтрахта» Оливера Гласнера. Об этом сообщает немецкое издание Sport Bild.

Гласнер ранее выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы, а затем дошёл до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил «Наполи». В нынешнем сезоне франкфуртская команда идёт на шестом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

«Реал» помимо Гласнера рассматривает и другого немецкого тренера – Томаса Тухеля, который был уволен из лондонского «Челси» в начале этого сезона. Томас в данный момент активно учит испанский, чтобы возглавить команду из Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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