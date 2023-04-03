Бернарду Силва — о матче с «Ливерпулем»: «Грилиш был невероятен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением об игре своего одноклубника Джека Грилиша в матче 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (4:1).

По мнению португальского футболиста, Грилишу потребовалось время для того, чтобы привыкнуть к игре «Манчестер Сити», но сейчас у него всё хорошо.

«В матче с «Ливерпулем» он был невероятен. Первый сезон в «Сити» непрост. Мне было непросто, Рияду Марезу тоже. Стиль игры здесь отличается от стиля большинства других команд», — цитирует Силву Daily Mail.

Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы». В текущем сезоне английский полузащитник провёл за «горожан» 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.