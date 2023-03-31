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«Арсенал» надеется, что Салиба восстановится к матчу с «Ливерпулем»

31 Марта 2023 • 11:49 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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01.04 14:30

Лондонский «Арсенал» не теряет надежд на то, что центральный защитник Вильям Салиба восстановится к матчу против «Ливерпуля» на «Энфилде», который состоится на следующих выходных в рамках Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Джеймс Грин в социальных сетях, медицинский штаб «канониров» ежедневно следит за состоянием Салиба и делает всё возможное, чтобы поскорее вернуть его в строй.

Напомним, Вильям получил травму в матче ⅛ финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга», где его команда по итогу проиграла в серии пенальти и вылетела с турнира.

Салиба проводит свой дебютный сезон за «Арсенал», хоть и перешёл в команду летом 2019 года. До нынешней кампании Вильям ещё не выходил на поле в футболке «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Вильям Салиба
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Комментарии (1)
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Zed2891
31 Марта 2023 в 12:47
Лида должны и без него обыгрывать, но эти балерины без травм никак не могут. Никак не забуду, как Косьелни во сне травму получил, лег нормальный, а встал уже с травмой, вот как надо уметь👍
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