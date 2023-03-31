«Арсенал» надеется, что Салиба восстановится к матчу с «Ливерпулем»

Лондонский «Арсенал» не теряет надежд на то, что центральный защитник Вильям Салиба восстановится к матчу против «Ливерпуля» на «Энфилде», который состоится на следующих выходных в рамках Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Джеймс Грин в социальных сетях, медицинский штаб «канониров» ежедневно следит за состоянием Салиба и делает всё возможное, чтобы поскорее вернуть его в строй.

Напомним, Вильям получил травму в матче ⅛ финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга», где его команда по итогу проиграла в серии пенальти и вылетела с турнира.

Салиба проводит свой дебютный сезон за «Арсенал», хоть и перешёл в команду летом 2019 года. До нынешней кампании Вильям ещё не выходил на поле в футболке «канониров».