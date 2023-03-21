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Бернарду Силва вновь стал трансферной целью «Барселоны» слухи

21 Марта 2023 • 23:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перебраться в «Барселону».

28-летний португалец находится на радарах каталонского гранда с прошлого года, но переход серьёзно осложняется финансовым положением клуба, не позволяющим тратить значительные суммы на трансферы. Как сообщает Relevo, «Барселона» всё же рассчитывает провернуть трансфер Силвы предстоящим летом. Футболист намерен покинуть «Манчестер Сити» и планирует продолжить карьеру в Ла Лиге.

Трансферная стоимость Бернарду Силвы оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро. Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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